Masters of the Universe: Revelation, la seconda parte della serie Netfllix ha una data d'uscita

La seconda parte della serie Netflix Masters of the Universe: Revelation ha una data d'uscita: il 23 novembre 2021, ossia tra poco più di un mese. Come proseguirà la discussa serie? Tornerà sui binari dell'originale, o manterrà la sua nuova impostazione, che vede assegnato a Teela un ruolo più centrale?

La prima parte è si è conclusa con un colpo di scena che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso e che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola nella seconda (ovviamente non vi sveliamo nulla). Se vi interessa saperne di più, leggete la recensione delle prime cinque puntate di Masters of the Universe: Revelation, dove Christian Colli ha scritto:

Masters of the Universe: Revelation è un vero gioiello. Kevin Smith è riuscito a mettere tutto il suo impegno e la sua passione in una serie che si rivolge anche e soprattutto ai quarantenni che sono cresciuti coi giocattoli Mattel, ma che riesce a restare fedele a sé stessa mentre si muove in una direzione completamente nuova e piena di potenzialità. Complice un cast stellare sia in lingua italiana ma soprattutto in lingua inglese, e una colonna sonora d'eccellenza, Revelation scivola via che è una meraviglia e lascia col fiato sospeso in attesa della prossima tranche di episodi. Peccato solo per la qualità altalenante delle animazioni che speriamo migliori sensibilmente.