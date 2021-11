Battlefield 2042 non avrà chat vocale al lancio: arriverà in seguito, conferma DICE

Battlefield 2042 è già disponibile in accesso anticipato per gli utenti EA Play, Xbox Game Pass Ultimate e gli acquirenti delle edizioni speciali e al momento sta raccogliendo feedback un po' misti a causa di diversi problemi che lo caratterizzano, come la mancanza della chat vocale, che non sarà presente al lancio del gioco ma verrà introdotta in seguito, come riferito da DICE ed EA.

L'uscita di Battlefield 2042 è fissata per il 19 novembre ma già in diversi ci stanno giocando, grazie anche all'accesso anticipato di 10 ore per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e EA Play e altre iniziative di EA, ma al momento manca un elemento di fondamentale importanza per uno sparatutto completamente incentrato sul multiplayer: la chat vocale.

DICE ha confermato a Polygon che questa funzionalità non sarà presente al lancio del gioco ma verrà introdotta in seguito, ancora senza una tempistica ufficiale.

Fortunatamente, Battlefield 2042 ha un sistema di ping che quantomeno può costituire una forma di comunicazione estremamente basilare, tuttavia pare non sia immediato come quello visto in Apex Legends.

Per un titolo fortemente improntato sull'azione multiplayer e la creazione di una community, la mancanza della chat vocale rappresenta una penalizzazione notevole, motivo che ci spinge a credere che DICE cercherà in ogni modo di renderla disponibile il prima possibile appena dopo il lancio del gioco.

In una modalità come Hazard Zone, dove l'elaborazione di strategie di squadra ha una grande importanza nel gameplay, la chat vocale avrebbe un ruolo fondamentale e al momento risulta dunque alquanto menomata. DICE non ha spiegato il motivo della mancata inclusione della funzionalità, ma ha confermato di essere al lavoro per implementarla poco dopo l'uscita. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro provato di Battlefield 2042.