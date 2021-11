Forspoken: l'esclusiva console PS5 è comparsa sul Microsoft Store

Forspoken è un'esclusiva console PS5 in arrivo anche su PC attraverso Steam, tuttavia nelle ore scorse è comparsa, forse per errore, anche all'interno del Microsoft Store, cosa che ovviamente ha dato il via ad alcune ipotesi sull'uscita su altre piattaforme.

Conosciuto inizialmente come Project Athia, il titolo in questione è un action RPG di Luminous Productions e Square Enix, presentato come gioco "progettato esclusivamente per PS5" ma in arrivo anche su PC attraverso Steam e forse anche attraverso Microsoft Store.

Forspoken: la pagina dedicata trapelata su Microsoft Store

Il titolo è comparso nel catalogo dello store ufficiale per Windows 10 e Xbox, visibile a questo indirizzo, facendo pensare ad altre forme di distribuzione, forse addirittura alla sua inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass per PC.

D'altra parte, Square Enix ha già dimostrato di essere piuttosto propensa a introdurre i propri titoli al lancio direttamente nel servizio su abbonamento di Microsoft, come abbiamo visto per Outriders, ma non ci sono ancora possibili prove di una distribuzione del genere. Nessun dettaglio nemmeno per quanto riguarda l'eventuale lancio su Xbox Series X|S, cosa altamente improbabile almeno per un certo periodo di tempo, visto il solido accordo di esclusiva, almeno temporale, che caratterizza Forspoken su PS5.

La comparsa del gioco sul Microsoft Store lascia dunque aperti diversi interrogativi: si tratta di una pagina standard, con immagine di sfondo e di copertina, introduzione e caratteristiche varie, ma il gioco risulta "non disponibile", senza riferimenti alla data di uscita. Potrebbe essere semplicemente già pronta per quando scadranno i termini dell'esclusiva, oppure potrebbe essere distribuito per PC anche attraverso lo store Microsoft, tra le ipotesi più verosimili, ma attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione. Nel frattempo, nei giorni scorsi è comparsa la sua pagina ufficiale su Steam.