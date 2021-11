Samsung Galaxy S21 FE: immagini ufficiali dell'imminente modello di fascia media

Le nuove immagini del Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) sono render, ma dovrebbero provenire da materiale promozionale ufficiale confermando in via quasi del tutto definitiva design simile al Samsung Galaxy S21 FE, a partire dal comparto fotografico che comprende una fotocamera frontale a foro e tripla fotocamera posteriore.

Il nuovo midrange della serie Samsung Galaxy S21, in ritardo a causa di presunti problemi di produzione, è stato dato più volte a rischio di cancellazione, ma l'arrivo di ulteriori leak basato su materiale ufficiale rende sempre più realistiche le voci di un reveal ufficiale che secondo CoinBRS, lo stesso sito che ha pubblicato le nuove immagini, è stato fissato per il 4 gennaio 2022.

Le indiscrezioni relative alle caratteristiche parlano di fotocamera frontale da 32 MP, lettore di impronte integrato nello schermo, tripla fotocamera da 64 MP e schermo AMOLED FHD+ da 120Hz da 6.4 pollici, leggermente più grande di quello da 6.2 pollici del modello di punta della serie.

Il Samsung Galaxy S21 FE sembrerebbe combinare un design fedele a quello dell'S21 con alcuni miglioramenti hardware

Ma non è l'unico upgrade in vista per una variante economica forse potenziata proprio per compensare il ritardo anche nella batteria che potrebbe arrivare 4500 mAh, con ricarica rapida da 15 W, contro quella da 4000 mAH dell'S21. Per quanto riguarda il SoC, invece, i rumor indicano la possibilità di due varianti, una con Snapdragon 888 e una con Exynos 2100, ma entrambe in grado di equipaggiare fino a 12 GB di memoria e storage da 256 GB.