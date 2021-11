Transformers: Tactical Arena, recensione del nuovo tie-in in stile Clash Royale

Il gioco è esattamente come lo immaginate, con sei arene sbloccabili man mano che saliamo di livello e i vari Optimus Prime , Megatron , Soundwave e Bumblebee a svolgere il ruolo di unità da lanciare su di un campo di battaglia che si sviluppa in verticale e che richiede la distruzione delle torri nemiche all'interno di un contesto rigorosamente competitivo.

Clash Royale è stato un grandissimo successo e in verità è strano che abbia dato origine a una serie di cloni solo a diversi anni dalla sua uscita. Come state per leggere nella recensione di Transformers: Tactical Arena , lo strategico sviluppato da RED Games prende spunto proprio da quella formula per coinvolgere in appassionanti battaglie fra i robot trasformabili di Hasbro.

Gameplay

Transformers: Battle Arena, i robot si danno battaglia nel secondo scenario sbloccabile

Se avete giocato anche solo per poco tempo con Clash Royale, non avrete problemi a familiarizzare con i meccanismi alla base del gameplay di Transformers: Tactical Arena, visto che sono esattamente gli stessi. Trovato un avversario online grazie a un sistema di matchmaking piuttosto rapido ed efficace, verremo proiettati all'interno di uno scenario e avremo il duplice compito di proteggere le nostre torri e distruggere quelle dell'avversario.

Nella parte bassa dello schermo noteremo un indicatore dell'energia di azione che si riempie col passare dei secondi e consente di schierare unità più o meno potenti, che si comportano in maniera diversa una volta attivate. Bonecrusher, uno dei Constructicon, svolge ad esempio il ruolo del tank inarrestabile messo lì per assorbire i colpi, mentre Optimus Prime si fa largo con la sua ascia e volendo può essere lanciato anche in modalità veicolo: una caratteristica non comune a tutti i personaggi, purtroppo.

Transformers: Tactical Arena, la schermata del mazzo con i potenziamenti

Soundwave avanza sparando, poi si ferma e lancia le proprie audiocassette trasformabili perché si facciano strada fino alla torre principale del nemico, e così via per un totale di venti differenti robot a cui si aggiungono vari minion, postazioni e attacchi speciali. Una volta distrutta una delle torri laterali, inoltre, il raggio d'azione del giocatore in vantaggio si allarga e la lotta diventa ancora più frenetica.

A ogni vittoria corrisponde l'ottenimento di casse che tuttavia è possibile aprire istantaneamente, senza i tempi di attesa tipici dei freemium: un segno evidente di come Transformers: Tactical Arena sia stato modificato per il debutto sulla piattaforma Apple Arcade, che non ammette microtransazioni.

Le carte ottenute in questo modo, proprio come in Clash Royale, permettono di potenziare le varie unità e ottenere dunque un mazzo ancora più competitivo, utilizzando tre slot per avere a disposizione altrettanti set. Chiaramente non esiste il rischio di risvolti pay-to-win, visto che è impossibile effettuare acquisti e dunque la progressione segue unicamente le regole dell'impegno costante.

Il tempo limite di tre minuti rende le partite veloci e avvincenti, perfettamente adatte a una fruizione in mobilità: laddove non dovesse esserci un chiaro vincitore al termine del conto alla rovescia, si andrà a valutare il numero di torri ancora in piedi per decretare eventualmente un pareggio. È inoltre il caso di sottolineare l'eccellente uso del feedback aptico, che su iPhone rende molto piacevole il tradizionale spacchettamento fra un match e l'altro.