The Seven Deadly Sins, il cosplay di Elizabeth di anastasia.komori è splendido

Torniamo tra le atmosfere fantasy di The Seven Deadly Sins con un nuovo cosplay, anche in questo caso incentrato su Elizabeth, indubbiamente una delle ragazze più amate in assoluto tra gli anime e particolarmente gettonata per le cosplayer, in questo caso con la splendida interpretazione di anastasia.komori.

Come racconta la storia del manga/anime, Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, adottata dal re Bartra e dunque legittima ereditiera al trono, ma destinata a dover attraversare numerose peripezie invece di regnare tranquillamene dal castello. Si tratta di uno dei personaggi principali della serie, una delle prime a compare fin dall'inizio. Elizabeth si presenta prima coperta da una pesante corazza che ne nasconde l'identità ma ben presto si rivela al protagonista Meliodas alla locanda Boar Hat, in tutto il suo splendore.

Anastasia.komori riproduce alla perfezione la ragazza nelle sue due tenute tipiche con cui siamo solita vederla raffigurata: la tuta aderente indossata sotto l'armatura e la tenuta da cameriera che viene utilizzata da Elizabeth presso il Boar Hat. Entrambi i costumi sono riprodotti in maniera incredibilmente fedele, così come la capigliatura ma in generale un po' tutti i tratti di Elizabeth, con cui la modella ha effettivamente una notevole somiglianza. Il set comprende diverse pose nei due diversi abiti, difficile scegliere quale sia la migliore.