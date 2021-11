Martha is Dead rinviato, nuovo trailer e data di uscita per l'horror italiano

Martha is Dead è stato rinviato ma ha ora una data di uscita ben fissata rispetto al vago e dubbio "2021" che lo caratterizzava finora, con i lavori che si avviano infine verso il completamento, come dimostra anche il nuovo trailer qui sopra.

Wired Productions e il team di sviluppo LKA hanno annunciato che Martha is Dead sarà disponibile il 24 febbraio 2022, dunque con un posticipo rispetto a quanto preventivato ma non molto ampio. Come abbiamo visto nel nostro recente provato, Martha is Dead è un'avventura con venature horror di grande interesse, a partire dalla sua particolare ambientazione.

Il gioco racconta la storia di una ragazza nell'Italia del 1944 che si ritrova in una particolare situazione di scambio di identità con la sorella gemella Giulia. Figlie di un ufficiale tedesco, le ragazze vivono in Toscana e nel titolo ci troviamo ad esplorare un'ambientazione che riproduce perfettamente la campagna nei dintorni di Firenze, tra la tragedia della guerra, la meraviglia della natura e delle architetture e la superstizione.

In seguito a un evento tragico, la protagonista si ritrova a vivere una strana esperienza al limite tra il mondo fisico e le presenze sovrannaturali, costantemente a metà tra la tranquillità della vita quotidiana, la paura per la guerra e l'inquietudine che deriva dal costante affacciarsi di queste entità tra un mondo e l'altro, in un interessante horror psicologico.

Gli sviluppatori LKA hanno già dimostrato di saper operare con tali materiali, suggestioni e ambientazioni nel precedente The Town of Light, dunque ci aspettiamo ottime cose da questo gioco.