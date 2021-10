Martha is Dead, provato il nuovo horror italiano di LKA

Il primo contatto con la demo di Martha is Dead è di quelli che non si dimenticano, per una serie di caratteristiche che non sono facili da trovare altrove, nonostante di horror e thriller psicologici in prima persona ce ne siano ormai quantità industriali. Cerchiamo di riordinare le idee e fare un resoconto di quanto abbiamo provato di Martha is Dead con la pubblicazione della recente versione di prova in occasione dello Steam Next Fest di ottobre 2021.

La demo fornisce un primo assaggio della storia, consentendo di provare quelli che dovrebbero essere i primi minuti del gioco completo, anche se ovviamente la scala è ridotta e molti elementi e strade sono state rimosse, dunque l'esperienza finale sarà comunque differente. Tuttavia, in questa ora scarsa e un po' mutilata è comunque possibile entrare perfettamente nelle atmosfere che caratterizzano la nuova produzione di Studio LKA, confermando le già ottime impressioni trapelate in precedenza. Si tratta di un'introduzione davvero molto intrigante, che ci ha lasciato con una gran voglia di vedere come vada avanti l'inquietante storia di Giulia K., del mistero sulla sua identità e dell'inquietante fine di Marta.

Per evitare spoiler, considerando che anche questa avventura si basa fortemente sulla narrazione, evitiamo di parlare più di tanto della storia, che comunque sarà stata probabilmente assaporata da coloro che hanno provato la demo messa a disposizione in questi giorni, ma possiamo dire che l'attenzione per il racconto, i monologhi e l'introspezione psicologica tornano in Martha is Dead come elementi preponderanti insieme alla cura per le ambientazioni e alla caratteristica attenzione nel radicare gli elementi sovrannaturali in ambientazioni decisamente reali e con precisi riferimenti storici. Tutte soluzioni già applicate con grande successo in The Town of Light, opera precedente da parte di LKA con cui si notano diverse somiglianze, nonostante non ci sia alcun collegamento diretto.