Forgive Me Father, il provato di uno sparatutto in prima persona davvero classico

Una delle tendenze più forti degli ultimi anni nell'ambito degli sparatutto in prima persona, è quella di riprendere modelli e motori grafici classici per andare a soddisfare un pubblico sempre più distaccato dai titoli moderni. Il vantaggio per sviluppatori e utenza è duplice: i giochi possono essere realizzati da team piccoli, risultando più sostenibili, e le uscite sono di conseguenza più frequenti. Successi come Ion Fury, Graven o Wrath: Aeon of Ruin hanno dimostrato che si tratta di una strada non solo percorribile, ma in un certo senso preferibile per tutti quegli studi che non hanno le forze o la voglia di guardare al mercato dei tripla A.

In verità c'è anche un altro vantaggio da considerare: la possibilità di raccontare storie o abbracciare temi che sarebbero improponibili in un titolo gestito dai grandi attori dell'industria. Ad esempio, quale dirigente di un publisher multimiliardario avrebbe mai dato la luce verde a un gioco in cui si interpreta un prete che lava ogni luogo che visita con il sangue dei nemici? Eppure questo è ciò che accade in Forgive Me Father.

Grazie a una demo pubblicata in occasione della Steam Next Fest abbiamo provato Forgive Me Father e abbiamo potuto constatare la crescita di un mercato minore come quello degli sparatutto vintage.