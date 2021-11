Genshin Impact versione 2.3, update disponibile con tante novità

Genshin Impact ottiene in queste ore l'update 2.3, che porta il gioco alla nuova versione con l'aggiunta di tante novità su PC, PS4, PS5, iOS e Android, annuncia MiHoYo, tra le quali anche due nuovi personaggi giocabili e tanto altro.

Ieri avevamo riportato che i server sarebbero andati offline nella serata proprio per garantire le procedure di aggiornamento, con Primogem gratis per tutti come ricompensa per i disagi, mentre l'aggiornamento a questo punto dovrebbe aver effettuato il suo rollout ed essere disponibile in tutto il mondo.

Si tratta di un totale di 900 Primogem offerte a tutti per offline e blocco del gioco, purché si tratti di giocatori che abbiano raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore prima del 24 novembre.

Genshin Impact, uno dei nuovi personaggi con l'update 2.3

L'aggiornamento è automatico, ma può essere necessario premere sul tasto dedicato all'update per effettuarlo.

Tra le novità maggiori ci sono i nuovi personaggi Arataki Itto e Gorou, entrambi specializzati su Geo. "Hanamizaka Heroics" Arataki Itto è un personaggio a 5 stelle che utilizza il Claymore, capo della Arataki Gang, in grado di utilizzare una particolare meccanica di attacco caricato attraverso la Superlative Superstrength.

L'abilità elementale "Masatsu Zetsugi: Akaushi Burst!" si basa anche questa sulla forza garantita dall'elemento Geo, così come la sua Elemental Burst che lo trasforma in una sorta di Oni, un demone orientale in grado di sferrare attacchi particolarmente potenti.

Gorou è un combattente a quattro stelle specializzato nell'uso dell'arco. Generale delle forze di Watatsumi Island, è in grado di usare l'abilità elementale "Inuzaka All-Round Defense" in grado di dare un buff a tutti i compagni nel raggio d'azione, mentre "Juuga: Forward Unto Victory" infligge danni derivati da Geo.

Entrambi gli eventi dedicati ai due personaggi verranno messi a disposizione più avanti nei prossimi giorni. Tra le novità c'è anche il nuovo dominio "Blessing: Slumbering Court", nuovi equipaggiamenti, oggetti e armi, nuovi eventi come "Shadows Amidst Snowstorms" e una nuova parte di storia con il primo atto della quest dedicata ad Arataki Itto. Trovate tutte le informazioni sull'update 2.3 a questo indirizzo sul sito ufficiale di MiHoYo. Ricordiamo anche che di recente sono state svelate Yun Jin e Shenhe.