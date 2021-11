Street Fighter V: Champion Edition, Luke in arrivo con data di uscita e dettagli

Street Fighter V: Champion Edition si aggiorna ancora ed espande il suo roster con l'arrivo di un nuovo personaggio, ovvero Luke, che ha ora una data di uscita, un video e vari dettagli a corredo.

Luke è dunque il protagonista dell'aggiornamento d'autunno di Street Fighter V: Champion Edition, come spiegato nel video di presentazione riportato qui sopra, con il director Takayuki Nakayama e il producer Shuhei Matsumoto a spiegare qualcosa delle novità in arrivo. L'arrivo del nuovo combattente è previsto per il 29 novembre 2021, dunque si tratta solo di qualche giorno di attesa, a questo punto.

Si tratta peraltro dell'ultimo personaggio previsto e delle ultime aggiunte in termini di contenuti per Street Fighter V: Champion Edition, anche se il supporto di Capcom per il suo picchiaduro continuerà comunque anche in seguito, compresi anche aggiornamenti per il bilanciamento e un bundle previsto a marzo 2022 per il Capcom Pro Tour 2022.

Luke ha avuto un'infanzia difficile ed è stato praticamente spinto dal padre a entrare nell'esercito, dove peraltro pare sia entrato in contatto con un'altra vecchia conoscenza di Street Fighter, come emerge dalla sua storia.

Il suo stile di combattimento è tutto incentrato sull'attacco e sul mantenere alta la pressione con movimenti veloci e costanti, marcati anche dal fatto che i semplici pugni di base contengono tutti una spinta in avanti che accorcia continuamente le distanze dal nemico.

Le mosse speciali sono Sand Blaster, un classico lancio a distanza, e Rising Rocket, una sorta di uppercut che colpisce in alto. Altre mosse comprendono una carica in avanti con No Chaser, Impaler che utilizza le gambe e Flash Knuckle che sfrutta una sequenza di pugni. Il V-System del personaggio si presenta diverso da quello degli altri, più dinamico e imprevedibile del solito. Vediamo dunque il video di presentazione e le immagini di Luke, mentre ricordiamo il trailer del gameplay per Akira Kazama visto qualche mese fa, oltre alle immagini di Luke, Oro e Akira.