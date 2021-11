Genshin Impact, server offline stasera per l'Update 2.3 con Primogem gratis per tutti

In vista dell'arrivo dell'Update 2.3 di Genshin Impact, miHoYo ha annunciato una manutenzione programmata dei server di gioco che inizierà stasera, martedì 23 novembre. Questo significa che non potrete loggare all'interno del gioco per alcune ore, ma in compenso al termine della manutenzione sarà disponibile due bonus di Primogem gratis per tutti i giocatori.

Stando ai dettagli riportati da miHoYo la manutenzione dei server di Genshin Impact inizierà alle 23:00 di oggi, martedì 23 novembre, per tutte le piattaforme. I lavori andranno avanti per 5 ore, dunque sarà possibile loggare nuovamente a partire dalle 04:00 di mercoledì 24 novembre, una volta che avrete scaricato e installato il nuovo aggiornamento 2.3. Tutto sommato si tratta di un orario abbastanza favorevole per i giocatori italiani, fatta eccezione di quelli a cui piace fare le ore piccole.

Genshin Impact, l'artwork dell'Update 2.3

Come da tradizione, per ricompensare la vostra pazienza, miHoYo ha confermato che tutti i giocatori che hanno raggiunto almeno l'Adventure Rank 5 riceveranno 300 Primogem gratis (60 per ogni ora di manutenzione prevista, se i lavori dovessero terminare prima la ricompensa non cambierà). A queste eventualmente si aggiungeranno altre 300 Primogem per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogem.

Un bottino che vi sarà sicuramente utile per l'Update 2.3 di Genshin Impact, Shadows Amidst Snowstorms, dato che nella prima fase saranno disponibili ben due rerun di banner, ovvero quelli di Eula e Albedo. Mentre nella seconda parte debutteranno due nuovi personaggi, ovvero Arataki Itto e Gorou.

Inoltre ieri, miHoYo ha annunciato e svelato i primi dettagli di Yun Jin e Shenhe, due nuovi personaggi di Liyue che dovrebbero arrivare con l'Update 2.4 di Genshin Impact.