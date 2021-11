Halo Infinite: i rumor su distribuzione e prezzi di armature e oggetti sono falsi?

Halo Infinite, tra i tanti apprezzamenti che sta ricevendo per il comparto multiplayer, è finito in queste ore anche in mezzo a diverse polemiche per delle informazioni provenienti da presunti datamining che avrebbero svelato l'assenza di armature da sbloccare giocando la Campagna e i prezzi esorbitanti di tutti gli oggetti cosmetici da acquistare, ma queste voci potrebbero essere false, secondo altre fonti.

Non c'è ancora modo di verificare con precisione l'una o l'altra posizione, ma secondo alcuni utenti che avrebbero effettuato un datamining su Halo Infinite, questo non prevederebbe lo sblocco di armature particolari giocando alla Campagna, dunque queste sarebbero legate esclusivamente alla progressione del multiplayer e soprattutto agli acquisti con micro-transazioni.

Inoltre, altre informazioni dai presunti datamining sostengono che tutti gli oggetti della Stagione 1 richiedano più di 1000 dollari per l'acquisto complessivo (sebbene non si capisca bene per quale motivo qualcuno dovrebbe acquistarli tutti), cosa che ha portato a lamentele per i prezzi e la distribuzione degli oggetti cosmetici.

Tuttavia, proprio queste informazioni che stanno girando da varie ore su internet sembrano essere smentite da un paio di giornalisti che stanno giocando alla versione completa di Halo Infinite per la recensione, ma che ovviamente si trovano sotto NDA.

Uno di questi è Gene Park, redattore del Washington Post, il quale ha riferito che il leak è "sbagliato" ma che la gente sta comunque dando di matto. A questo si è aggiunto anche Paul Tassi di Forbes, il quale ha riferito di aver visto la questione e che forse potrebbe essere "smentita anche solo dalla preview sotto embargo".



In entrambi i casi, sembra che la cosa non possa essere approfondita ulteriormente per questioni di NDA ed embargo, in attesa dell'uscita delle recensioni. Dovremo dunque probabilmente aspettare ancora prima di conoscere la verità, considerando peraltro come queste questioni possano anche subire ulteriori variazioni in corso d'opera, visto che la prima stagione di Halo Infinite è destinata a durare ancora a lungo. Ricordiamo, peraltro, che l'evento Fracture Tenrai è previsto per oggi.