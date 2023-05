Honkai Star Rail: giocatore gioca per 65 ore in 7 giorni e ottiene 300 casse premio gratuitamente

Honkai Star Rail è un free to play e come tale si basa su una serie di microtransazioni, precisamente legate a casse premio che permettono di ottenere personaggi ed equipaggiamenti. Quanto si deve spendere per ottenerne abbastanza e finire il gioco? In realtà quasi nulla, se si fa come Gotruto, un giocatore che ha condiviso tramite Reddit la sua esperienza con il gioco. L'utente ha infatti accumulato 65 ore di gioco in sette giorni e ha ottenuto circa 300 "pull" senza quasi spendere un centesimo.

Gotruto ha pagato per un Battle Pass, ma gli extra ottenuti in questo modo hanno contribuito in modo minimo al totale dei premi ottenuti, quindi l'esperienza complessiva rimane abbastanza "free to play". Precisamente, il giocatore di Honkai Star Rail è la livello Trailblaze 38, ha ottenuto 150 Pass speciali e 144 Pass normali (considerando anche i 10 pass di benvenuto).

Inoltre, ha finito la storia, fatto ogni missione trovata, risolto tutti i puzzle trovati e ottenuto 159 obiettivi. In generale, ha completato una buona parte del gioco e ottenuto una notevole quantità di casse premio senza dover spendere soldi. Ovviamente questo ha richiesto grande impegno e tanto tempo speso sul gioco, ma tecnicamente è possibile fare come lui in Honkai Star Rail.

Gotruto spiega anche che un buon modo per ottenere Stellar Jades e Pass in Honkai Star Rail è esplorare più volte le aree aperte in quanto una volta completata la storia appaiono puzzle extra per più giorni di fila. Anche gli Shop, una volta completati in ogni zona, permettono di ottenere varie "pull": serve tanta esplorazione e il completamento di obiettivi nascosti, ma è possibile farlo.

Secondo il giocatore, Honkai Star Rail è più generoso rispetto a quanto lo era Genshin Impact al lancio. Si parla della versione attuale del gioco e dovremo vedere come si evolverà con i nuovi contenuti futuri, ma questa è l'impressione di un "esperto" del videogioco nella sua forma attuale.

Considerando che Honkai Star Rail ha incassato più di 6 milioni di dollari nelle prime 24 ore, crediamo che una buona fetta dei giocatori sia disposta a spendere soldi.