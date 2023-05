Weird West Definitive Edition annunciato ufficialmente per PC, PS5 e Xbox Series, sarà su Game Pass

Wolfeye Studios - sviluppatore - e Devolver Digital - editore - hanno annunciato che Weird West: Definitive Edition sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 maggio 2023. Come già annunciato, inoltre, il gioco sarà incluso su Game Pass sin dal lancio.

Ricordiamo che Weird West è già disponibile su PC, Xbox One e PS4 dal marzo 2022. Questa Definitive Edition dovrebbe introdurre varie migliore, ma per il momento è solo stato confermato che supporterà su PS5 e Xbox Series X|S e PC la risoluzione 4K a 60 FPS.

Devolver Digital ha condiviso l'informazione tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, indicando che più dettagli arriveranno la prossima settimana. Possiamo quindi supporre che ci sarà qualcosa di più in questa Definitive Edition oltre all'aumento della risoluzione e del frame rate. Il termine Definitive Edition sottintende qualcosa di un po' più interessante.

Ricordiamo che Weird West è un RPG d'azione immersive sim, creato da sviluppatori che hanno lavorato a Dishonored e Prey durante la propria esperienza presso Arkane. Il gioco combina meccaniche da CRPG isometrico con la profondità tipica di un immersive sim.

Nella nostra recensione vi avevamo spiegato che "Weird West è un concentrato di ambizione, che vuole chiaramente da subito distinguersi dalla massa, offrendo a chiunque decida di esplorare il suo mondo una miriade di sistemi e possibilità. Purtroppo però, le risorse a disposizione di Colantonio e dei suoi Wolfeye non sono in questo caso riuscite a sorreggere le loro ambizioni, dando forma a un titolo sì affascinante e a tratti spassoso, ma anche seriamente fallato in molti aspetti, primo fra tutti il combattimento (peraltro parte integrante dell'esperienza). Un'occasione sprecata insomma, ma chissà che, ridimensionando leggermente i propri piani, questa squadra di veterani non riesca in futuro a sfornare una vera perla indie." Possibile che questa Definitive Edition sappia migliorare la formula su più punti di vista?