Fall Guys: Stagione 4 lancia un editor per creare livelli, annunciato in trailer

Mediatonic ha in serbo una novità molto interessante per Fall Guys all'interno della Stagione 4, in arrivo questo mese, con l'introduzione di un editor di livelli che consentirà ai giocatori di creare i propri percorsi a piacere, espandendo in maniera esponenziale i contenuti del gioco.

Fall Guys: Stagione 4 partirà il 10 maggio 2023 e, come mostrato anche nel trailer dedicato qui sotto, conterrà anche un potente editor di livelli.

Considerando la natura del gioco, uno strumento del genere può donare nuova linfa vitale al titolo Mediatonic, espandendo in maniera notevole i contenuti di gioco con i contributi da parte della community.

"È il singolo cambiamento più grande che abbiamo mai fatto a Fall Guys ed è molto emozionante il fatto di poter dare ai giocatori, praticamente, le chiavi del gioco", ha riferito Joe Walsh, il creative director del titolo. Il team ha peraltro intenzione di prendere parte alla creazione di livelli attraverso l'editor, con l'idea di costruire una community sempre più attiva anche su questo fronte.

In sostanza, gli strumenti del Creative Construction di Fall Guys saranno il motore centrale della produzione di nuovi contenuti per il gioco: sia gli utenti che gli sviluppatori condivideranno la stessa base con cui costruire livelli, cosa che porterà ad aggiornamenti più frequenti e una maggiore quantità di nuovi livelli a disposizione, oltre anche a una maggiore velocità di intervento nel correggere i problemi.

L'uso degli strumenti creativi consente infatti la modifica dei livelli "al volo", cosa che dovrebbe velocizzare molto i tempi di intervento e soluzione di bug e inconvenienti simili. Fall Guys entra così nel suo terzo anno di attività con un cambiamento epocale nella gestione dei suoi contenuti: abbiamo fatto una panoramica della sua storia nello speciale dedicato "una corsa a ostacoli durata due anni".