Honkai: Star Rail ha incassato più di 6 milioni di dollari nelle prime 24 ore

Dopo Genshin Impact, miHoYo potrebbe avere tra le mani un'altra hit free-to-play, visto che Honkai: Star Rail è riuscito a incassare più di sei milioni di dollari nelle prime 24 ore sul mercato.

Di base ha fatto un risultato simile a quello che fece proprio Genshin Impact al lancio. Per la precisione, stando ai dati del sito AppMagic, Honkai: Star Rail avrebbe incassato 6,3 milioni di dollari il primo giorno, generando 32 milioni di dollari di ricavi nei suoi primi sei giorni (è stato lanciato il 26 aprile 2023).

AppMagic: ricavi di Honkai: Star Rail nei suoi primi sei giorni

Il primo territorio per ricavi di Honkai: Star Rail è la Cina, che conta il 39% degli spenditori complessivi. Seguono Giappone (22%), USA (15%) e Corea del Sud (6%).

Per paragone, nel giorno di lancio Genshin Impact incassò 4,6 milioni di dollari e generò 31,8 milioni di dollari nei suoi primi sei giorni, dopo il lancio avvenuto il 28 settembre 2020.

Detto questo, miHoYo non ha ancora ufficialmente annunciato i ricavi di Honkai: Star Rail, ma ha parlato di più di 20 milioni di download globali, con la Cina sempre in testa per numero di installazioni (27%), seguita da USA (12%), Giappone (7%) e Russia (5%).

Prima del lancio Honkai: Star Rail aveva più di 30 milioni di pre-registrazioni, come notato dall'analista Daniel Ahmad, 21 milioni delle quali dalla Cina. Aveva quindi numeri superiori a quelli di Genshin Impact.

Ciò non significa che Honkai: Star Rail riuscirà a superare i ricavi di Genshin Impact sul lungo periodo, visto che parliamo di un totale di 4 miliardi di dollari. Comunque sia la partenza è stata davvero ottima e sicuramente miHoYo ha un altro titolo che potrà supportare negli anni a venire.