Ghostbusters: dopo 33 anni diventa possibile giocare con Winston sulla versione Mega Drive

Ghostbusters per Mega Drive fu pubblicato nel 1990. Era davvero ben fatto e fu apprezzatissimo dai fan della serie cinematografica, ma aveva un problema: non si poteva selezionare Winston Zeddemore, uno dei quattro acchiappafantasmi. Ora, dopo 33 anni, quella grave mancanza è stata colmata da BillyTime! Games, che ha pubblicato un hack per aggiungere il personaggio al gioco in forma giocabile.

Considerate che Winston era già stato confermato nel sequel cinematografico del 1989 ed era apparso nella serie animata The Real Ghostbusters, oltre che in altri videogiochi, quindi non fu chiaro nemmeno allora il perché dell'esclusione. Vero che nel primo film non appariva subito affianco ai tre scienziati Egon Spengler, Peter Venkman e Ray Stantz, ma era comunque un personaggio molto amato.

Per inciso, la nuova versione del gioco si chiama Ghostbusters - Special Edition e, oltre a Winston, apporta anche altri cambiamenti al gioco. Ad esempio vengono ripristinati i cheat dell'edizione giapponese, vengono aggiunti alcuni colori per le uniformi dei Ghostbusters e viene inserito un nuovo livello di difficoltà. Insomma, è una buona occasione per rigiocarsi questo bell'action di Sega, naturalmente sempre che possediate la cartuccia originale.