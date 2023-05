Hogwarts Legacy: la patch 1.06 migliora le performance e aggiunge una modalità per aracnofobici

In concomitanza con il lancio delle versioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy, Avalanche Software ha pubblicato il corposo aggiornamento 1.06 per tutte le piattaforme, che include un gran numero di correzioni e modifiche, migliora le performance e introduce una modalità per aracnofobici, pensata appositamente per chi ha il terrore dei ragni.

Quest'ultima modifica l'aspetto di tutti i ragni nemici, riduce i loro versi e fa sparire le loro carcasse una volta uccisi, in modo tale che risultino meno fastidiosi. Inoltre sono stati eliminati del tutto i ragni più piccoli che fanno da sfondo alle ambientazioni.

Le note della patch sono davvero lunghissime e includono un gran numero di correzioni di problemi più e meno noti, che potrete leggere a questo indirizzo, purtroppo al momento solo in lingue inglese. Si parla inoltre di numerosi crash risolti e ottimizzazione delle performance, per quanto non siano stati offerti maggiori dettagli in merito.

In particolare è interessante notare che su PC sono stati aggiornate tutte le opzioni per l'upscaling. Ad esempio, al lancio Hogwarts Legacy usava di base la versione 2.3.1 del DLSS, mentre ora si passa a quella 3.1.2. Allo stesso modo l'FSR di AMD è stato aggiornato alla versione 2.2 e lo XeSS di Intel a quella 1.1. Sempre rimanendo in ambito PC, sono stati anche risolti alcuni problemi relativi all'impiego del ray tracing e ci sono state ottimizzazioni per quanto riguarda la compilazione degli shader.

Rimanendo in tema, un nuovo video di ElAnalistaDeBits confronta le versioni PS4 e PS4 Pro di Hogwarts Legacy con quelle PS5, svelando anche i dettagli su risoluzione e framerate su console old-gen.