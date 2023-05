The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, precaricamento disponibile con una settimana di anticipo

Il precaricamento di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile tramite Nintendo eShop per Nintendo Switch. In altre parole, se avete fatto il preordine della versione digitale potete iniziare da ora a scaricare il gioco in attesa dell'attivazione che avverrà ovviamente il 12 maggio 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dovrebbe pesare circa 16,2 GB, senza considerare possibili aggiornamenti in arrivo prima o dopo l'uscita. Non dovrebbe volerci troppo tempo per scaricare il gioco, ma il precaricamento permette di fare tutto con calma ed avere la certezza assoluta di avere il gioco pronto all'avvio il giorno dell'uscita.

Il sito ufficiale di Nintendo aveva segnalato che il precaricamento di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarebbe iniziato il 5 maggio, ma lasciava la questione in forse. Ora, abbiamo la conferma che la data è proprio questa.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è certamente uno dei giochi più attesi di maggio 2023, se non dell'intero anno. Come sempre vestiremo i panni di Link che tornerà nella Hyrule di Breath of the Wild, anche se possiamo aspettarci diverse modifiche. Non solo il mondo di gioco sarà un po' diverso, ma ci saranno anche delle isole volanti da esplorare.

Link, inoltre, non dispone più della tavoletta Sheikah, ma di un nuovo braccio che gli dona diverse capacità. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potremo fondere armi e oggetti per ottenere potenziamenti ed effetti aggiuntivi, ma anche "incollare" certi materiali per creare dei mezzi di spostamento utili sia a terra che in aria e in acqua.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è già in circolazione: se volete proteggervi dagli spoiler, ecco dei plugin e dei consigli.