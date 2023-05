Armored Core 6: l'interesse per il nuovo gioco ha causato un aumento dei prezzi di quelli vecchi

FromSoftware è uno sviluppatore con molti anni sulle spalle, tante IP prodotte e tanti successi messi nel cassetto. Oggigiorno molti la conoscono come la società dei souls-like e soprattutto come autore di Elden Ring, il suo più grande successo. FromSoftware è però anche la creatrice di una saga longeva e molto appezzata da un certo numero di giocatori: Armored Core. Con l'annuncio del sesto capitolo, molti appassionati "recenti" di FromSoftware hanno drizzato le orecchie e si sono domandati come fossero i vecchi capitoli, magari per comprarli e giocarli prima dell'arrivo di Fires of Rubicon. Questo però ha causato un aumento dei prezzi dei vecchi giochi di Armored Core, precisamente di quelli in formato fisico.

Come segnalato su Twitter dall'utente LowPolyRobot, i prezzi sono diventati molto alti. Il picco, in realtà, c'è stato lo scorso dicembre (al primo annuncio di Fires of Rubicon), quando giochi che di norma arrivavano fino a un massimo di 80 dollari sono stati piazzati a 220 dollari. Recentemente i prezzi sono calati, ma i prodotti più costosi sono facilmente oltre i 130/140 dollari.

Ovviamente il prezzo varia molto a seconda del singolo capitolo di Armored Core, sulla base della rarità e dell'effettivo interesse, ma in linea di massima pare proprio che i prezzi siano aumentati.

Il mercato dell'usato e del collezionismo spesso vede i propri prezzi fluttuare ed è normale che i venditori cerchino di cavalcare l'onda della curiosità dei giocatori subito dopo l'annuncio di un nuovo gioco. Nel caso di Armored Core 6 Fires of Rubicon, il merito non è tanto del fatto che si tratta di un Armored Core, ma quanto del fatto che è un gioco di FromSoftware che è oramai molto più famosa rispetto all'epoca in cui pubblicava regolarmente nuovi Armored Core.

Vi ricordiamo infine che il preordine Amazon di Armored Core 6 Fires of Rubicon Launch Edition è disponibile a prezzo minimo garantito.