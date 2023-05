The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: nuova presentazione da tre ore annunciata

Manca sempre meno all'arrivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Nintendo è pronta a festeggiare l'uscita del gioco. Precisamente, ha deciso di condurre una diretta della serie Nintendo Treehouse Live. L'orario è un po' scomodo per noi italiani, visto che è previsto per le 03:45, con termine per le 06:45, del 12 maggio, ma dovrebbe essere possibile recuperarlo in replica.

La diretta sarà divisa in quattro segmenti, secondo quanto svelato tramite Twitter da Nintendo of America. Il video permetterà di vedere del gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, anche se non è chiaro che cosa vedremo nel dettaglio. Pare difficile che Nintendo voglia mostrare in anticipo rispetto all'uscita l'inizio del gioco o delle componenti di trama.

Potrebbe essere una nuova presentazione di puro gameplay che mostra, in un'area del mondo aperto, le varie possibilità offerte dalle nuove abilità di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, come la creazione di armi e la fusione di oggetti per la creazione di mezzi di spostamento.

Subito dopo questa live, Nintendo continuerà a mostrare altri contenuti in diretta, non meglio definiti, con un conto alla rovescia per l'uscita del gioco. Se venerdì mattina doveste avere tempo, quindi, potreste svegliarvi e sintonizzarvi sul post-diretta dedicato a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Dovrebbe essere possibile seguire la diretta dal sito ufficiale di Nintendo, ma supponiamo che comparirà anche sul canale YouTube.