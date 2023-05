The Lord of the Rings: Gollum, durata del gioco svelata, vediamo quante ore servono per finirlo

Quanto durerà The Lord of the Rings: Gollum? Secondo quando detto dal suo produttore, possiamo aspettarci fino a 20 ore, nel caso nel quale giocassimo in modo "rilassato". Supponiamo quindi che chi gioca con lo scopo di finire la trama senza preoccuparsi troppo degli elementi secondari ci metterà varie ore in meno.

L'informazione proviene da Harald Ziegler, produttore di The Lord of the Rings: Gollum, che ha parlato con GamingBolt. Ziegler ha detto, in traduzione: "Un'esperienza di gioco rilassata, con l'esplorazione degli ambienti splendidamente realizzati e l'ascolto dei dialoghi, richiederà circa 20 ore".

Ha poi proseguito affermando: "Gli avventurieri più accaniti saranno in grado di finire il gioco più velocemente, ma consigliamo a tutti di prendersi il proprio tempo e di respirare l'aria della Terra di Mezzo".

Ovviamente la durata di un gioco non dice molto della sua qualità, ma perlomeno abbiamo un'idea di quanto tempo possiamo aspettarci servirà per arrivare al finale e comprendere quindi qual è il miglior momento per iniziare The Lord of the Rings: Gollum.

Ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Vi ricordiamo poi che il DLC con il doppiaggio elfico non è legato ai personaggi principali, il contenuto a pagamento servirà solo per i dialoghi di sfondo.