GOG ha condiviso i numeri del 2022: utenti in crescita, 1,2 milioni di dollari di profitti

Il negozio di digital delivery GOG, di proprietà di CD Projekt, ha condiviso i numeri fatti nel 2022, parlando di una buona crescita del numero di utenti e di profitti per 1,2 milioni di dollari.

Più precisamente, gli utenti attivi di tutti i servizi di GOG sono cresciuti dell'11%, mentre la base utenti del 18%. Gli utilizzatori di Galaxy, il client del negozio, sono rimasti stabili.

Come detto, i profitti netti sono stati di 1,2 milioni di dollari, in linea con quelli del 2021, ma inferiori a quelli del 2020. GOG ha spiegato che è tornata a una crescita regolare, pre-pandemia. Il dato quasi doppio del 2020 si spiega anche con il lancio di Cyberpunk 2077. Per il 2022 c'è da considerare anche il blocco della vendita dei giochi in Russia e Bielorussia.

I numeri di GOG del 2022

Parlando di mercati, il 53% delle vendite di GOG sono fatte in Europa, il 37% in USA, il 4% in Asia e un altro 4% in Australia e Nuova Zelanda. Il restante 2% nel resto del mondo.

Parlando di quantità di giochi, GOG ha in catalogo un totale di più di 7.700 titoli, 684 dei quali aggiunti nel 2022.

GOG ha un ricco catalogo di giochi

Di questi, 1.400 sono giochi classici, di cui più di 500 Good Old Games. In totale sono 50 i classici disponibili in esclusiva su GOG. Il genere più amato dalla comunità di GOG è quello dei giochi di ruolo, seguito dai giochi d'azione e dagli strategici.

Parlando di regali, ossia di giochi completi e pacchetti di contenuti extra offerti dal negozio in diverse occasioni, GOG ne ha distribuiti più di 21,9 milioni. In totale la soddisfazione dei clienti è al 90,7% con solo l'1,8% degli acquisti che sono stati rimborsati e più di 201.500 richieste di supporto che sono state risolte.