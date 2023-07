Shadow of the Ninja: un remake potrebbe essere in arrivo da Tengo Project

Il team Tengo Project, sussidiaria di Natsume Atari, sembra stia facendo capire che c'è un remake di Shadow of the Ninja in arrivo, il quale verrà probabilmente annunciato nei prossimi giorni, con alcune immagini che circolano già online.

Shadow of the Ninja è un action a scorrimento con elementi platform datato 1990, uscito originariamente su NES e conosciuto in Europa con il nome Blue Shadow e in Giappone come Yami no Shigotonin Kage. Si tratta di un action dallo stile tipico di quegli anni, in particolare sulla piattaforma Nintendo.