Apple vuole creare uno store dedicato ai giochi integrato con Game Center

L'app non sostituirà il Game Center, ma si integrerà perfettamente con il profilo dell'utente , offrendo una piattaforma più completa per gestire le esperienze di gioco su iOS.

Secondo fonti vicine al progetto, la nuova app avrà diverse sezioni , tra cui una chiamata "Gioca ora", che mostrerà contenuti editoriali, suggerimenti sui giochi e sfide giornaliere. Sarà possibile accedere ai propri giochi, visualizzare le attività degli amici, i punteggi, i leaderboards e gli obiettivi raggiunti , sia per i giochi presenti nell'App Store che per quelli di Apple Arcade.

Eventi speciali e integrazioni social

Un'altra interessante funzionalità sarà la promozione di eventi speciali legati al mondo del gaming, con informazioni su aggiornamenti rilevanti. Inoltre, Apple sta sperimentando una possibile integrazione con FaceTime e iMessage, che potrebbe migliorare la comunicazione tra i giocatori durante le partite, rendendo il tutto più interattivo e social.

I nuovi iPhone 16 Pro.

La nuova app potrebbe anche supportare i mini games tramite App Clips, permettendo agli sviluppatori di creare piccole versioni di gioco che non richiedono un download completo, simile a quanto già fatto su altre piattaforme di gaming. Non è ancora chiaro, ad ora, se Apple rilascerà l'app il prossimo anno come aggiornamento di iOS 18 o se sarà una delle novità di iOS 19.

Apple ha già un servizio di abbonamento dedicato ai giochi chiamato Apple Arcade, che offre accesso a una vasta libreria di titoli per iPhone, iPad, Mac e Apple TV al costo di 6,99 dollari al mese. Con iOS 18 e macOS 15, sono stati introdotti nuovi strumenti per facilitare il porting dei giochi da Mac a iOS, segno che l'azienda punta a espandere ulteriormente la sua offerta.