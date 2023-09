Xbox: Phil Spencer sugli adattamenti da gioco a film e TV, anche in confronto a Sony

Intervistato dal Washington Post, Phil Spencer ha parlato anche degli adattamenti da videogioco a film e TV, ammettendo che Microsoft ha ancora molta strada da fare ed è sicuramente meno esperta di Sony in questo ambito.

Per la precisione, Spencer ha riferito che Microsoft è ancora "all'inizio del viaggio" per quanto riguarda l'esperienza nel trasporre i propri franchise su altri media. È comunque un passo che sembra diventare naturale per molti produttori videoludici, come dimostrato ormai da tempo da Sony ma anche da Nintendo, con il recente successo di Super Mario Bros. Il Film.

Per il momento, Microsoft ha sperimentato la questione con la serie TV di Halo su Paramount+, ottenendo anche un discreto successo, ma le produzioni sono ancora poche. "Non abbiamo la profonda esperienza che ha ovviamente Sony grazie ai suoi studi cinematografici, che sono in grado di creare contenuti video di livello globale, e anche Nintendo è riuscita a portare a termine un grande lavoro", ha spiegato Spencer.