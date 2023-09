XDefiant non ha ricevuto la certificazione su PlayStation e Xbox, rivela Ubisoft

Ebbene, XDefiant non ha passato i test e Ubisoft ha dovuto ricominciare da capo la procedura dopo alcune settimane di lavoro per sistemare gli elementi segnalati, il che ha inevitabilmente spostato la possibile finestra di lancio dello sparatutto.

Mark Rubin, producer del gioco, ha spiegato come funziona il processo di presentazione alle aziende first party, che devono verificare il funzionamento del software sulle proprie piattaforme, rilevando eventuali problemi e bug che vengono quindi riportati al team di sviluppo e che consentono al prodotto di ottenere o meno la certificazione.

Protagonista nei mesi scorsi di una beta di successo, XDefiant è uno sparatutto in stile Call of Duty che rappresenta appunto il tentativo della casa francese di offrire un'alternativa alla celebre serie Activision.

XDefiant non ha ancora ricevuto la certificazione per poter approdare su PlayStation e Xbox : lo ha rivelato Ubisoft, aggiornando gli utenti sullo stato dello sviluppo e sul perché il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale.

Un progetto diverso dal solito

XDefiant, un cecchino in azione

"Se avessimo seguito le regole standard per l'uscita di un gioco, avremmo fissato un lancio con sufficiente anticipo e con un margine di sicurezza sufficiente per avere una data di uscita sicura", ha spiegato Rubin. "Tuttavia, come per molte altre cose di questo gioco, non abbiamo scelto la strada tipica."

"Avere milioni di persone che giocano al tuo gioco molto prima che sia pronto non è normale. Così come non è normale mostrare un gioco non finito a milioni di persone con tutti i suoi difetti, senza averne timore. Si trattava di test reali e non di semplici eventi di marketing."

"Quindi, quando si parla di quando pubblicheremo il gioco, la vera risposta è 'appena possibile'. E continueremo ad aggiornarvi con ulteriori informazioni non appena le avremo", ha concluso il producer, ribadendo l'impegno del team alla maggiore trasparenza possibile.