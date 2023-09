Starfield, il 45% dei giocatori Xbox non ha ancora completato la prima missione?

A quanto pare il 45% dei giocatori su Xbox non ha ancora completato la prima missione di Starfield, una quest obbligatoria per poter accedere ai contenuti della campagna: a rivelarlo sono le percentuali di ottenimento dell'Obiettivo correlato.

Si tratta di un dato significativo rispetto ai 6 milioni di giocatori al lancio di Starfield, un numero impressionante ma che sotto questa luce assume connotati ben differenti, quasi come se gli abbonati a Xbox Game Pass si siano sentiti in obbligo di scaricare il titolo Bethesda per poi non giocarlo. Non ancora, almeno.