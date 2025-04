Il capo di Larian spiega il vero motivo per cui Baldur's Gate 3 non ha ricevuto dei DLC

Ora che il team si sta concentrando sul futuro, il capo della società Swen Vincke ha condiviso qualche dettaglio in più sul motivo per cui alla fine il team ha deciso di non pubblicare un DLC a pagamento per l'acclamato GDR.

La situazione dei DLC in Baldur's Gate 3

Vincke ha affrontato per la prima volta l'idea di un DLC per Baldur's Gate 3 nel settembre 2023, circa un mese dopo il lancio del gioco. All'epoca, aveva dichiarato che creare un DLC sarebbe stato "molto difficile" per il team, ma "non impossibile".

Solo cinque mesi dopo, tutte le speranze dei fan per i DLC sono state infrante quando Vincke ha confermato che lo studio non aveva in programma DLC e nemmeno un Baldur's Gate 4 (anche se inizialmente avevo già realizzato qualcosa a riguardo). "Non siamo una società fatta per creare DLC, espansioni", ha spiegato. "Ci abbiamo provato, in effetti, alcune volte. Abbiamo fallito ogni volta: non fa per noi. La vita è troppo breve. Le nostre ambizioni sono molto grandi".

Ora, in una nuova intervista con Game Spot, Vincke è tornato a parlare dei DLC. Quando gli è stato chiesto perché Larian abbia deciso di non creare DLC per Baldur's Gate 3, nonostante il grande successo, ha risposto: "È noioso: questa è la risposta più onesta".

"Abbiamo cercato di entrare nel business dei DLC, ci abbiamo pensato per Baldur's Gate 3... ma non c'è passione... Voglio dire, se il giocatore felice, i guadagni arrivano, ma per un giocatore felice ci vuole anche uno sviluppatore felice. Quello che stiamo facendo ora rende gli sviluppatori molto più felici".

"Abbiamo capito che era la scelta giusta, mi spiego? Hai un grande gioco, un grande successo, e devi fare DLC di qua e DLC di là... e i soldi si accumuleranno a dismisura! E noi inizialmente abbiamo semplicemente annuito e detto: "Sì, faremo dei DLC". E poi, nel momento in cui abbiamo avuto un po' di tempo per pensare, abbiamo capito in cosa ci stavamo impegnando. Capire le cose man mano che il progetto avanza non è una cosa negativa, quindi a volte si imbocca la strada sbagliata e poi si dice: 'Oh, cavolo', e si cambia rotta".

Segnaliamo infine che l'ultima patch di Baldur's Gate 3 include un messaggio di Larian per i giocatori.