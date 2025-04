Square Enix ha lanciato su Steam i saldi della settimana d'oro, sconti su Final Fantasy, NieR e Kingdom Hearts

Oggi è iniziata la settimana d'oro giapponese, nota anche come Golden Week, ovvero un periodo di festività che va dal 29 aprile al 5 maggio. I publisher giapponesi ne stanno approfittando per lanciare una serie di offerte su Steam, tra cui ovviamente non manca Square Enix, che offre una vasto assortimento di sconti sui suoi franchise maggiori e minori.

Tra le offerte in primo piano troviamo Final Fantasy 16 a 32,49 euro, con uno sconto del 35%, e Final Fantasy 7 Rebirth, attualmente in vendita a 48,99 euro anziché 69,99 euro. Oltre a questi due, anche buona parte della serie è in promozione, inclusa la Final Fantasy Pixel Remaster Collection, ora acquistabile a 52,36 euro con uno sconto del 30%.