Il team di Baldur's Gate 3 lavora a due progetti e sta investendo molto sugli scrittori

Larian Studios ha raggiunto la fama da tempo, ma l'ha consolidata in modo definitivo con Baldur's Gate 3 , che ha da poco ottenuto l'aggiornamento finale. Tutti quanti possiamo quindi intuire che la compagnia si sta spostando sempre di più verso altri progetti .

Le parole del capo di Larian Studios sui giochi futuri

È stato infatti detto che Larian Studios ha già in sviluppo altri due ambiziosi progetti, in contemporanea. In un'intervista pubblicata da GameSpot il 25 aprile, il fondatore e amministratore delegato di Larian Studios, Swen Vincke, ha spiegato quanto sia complesso creare più giochi contemporaneamente.

A suo dire, l'obiettivo è fare in modo che i fan non siano a secco di giochi di Larian Studios con i quali divertirsi. "Sta prendendo forma abbastanza bene, in realtà, ma è un progetto molto ambizioso. Ci sono così tante cose nuove che possiamo fare al giorno d'oggi, quindi è complesso", dice Vincke.

Non dà informazioni sul gameplay, ma conferma che Larian Studios vuole investire sulle componenti narrative. Quello che stanno facendo è creare le storie per i giochi in anticipo, così da essere sempre pronti. In passato aspettavano fino all'inizio dello sviluppo, ma ora stanno anticipando i tempo e stanno costruendo un corposo team di scrittori.

Afferma anche che stanno facendo degli esperimenti con l'IA, ma che questa non ruberà il lavoro a nessuno. "Il Machine Learning è un acceleratore. Ti permette di fare le cose più velocemente. Spiega che il team sta crescendo e che l'IA viene usata per fare cose che le persone non vogliono fare, così da aumentare la complessità e il volume dei giochi futuri. Vincke afferma: "Saranno sempre le persone a fare la differenza".

Ricordiamo infine che l'ultima patch di Baldur's Gate 3 include un messaggio di Larian per i giocatori.