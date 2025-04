I giochi per Nintendo Switch 2 cominciano a spuntare fra i most wanted di Famitsu

I giochi per Nintendo Switch 2 hanno finalmente cominciato a fare capolino nella classifica dei titoli più attesi dai lettori di Famitsu, sebbene andando a occupare posizioni per il momento piuttosto periferiche.

[NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 737 voti [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 456 voti [PS5] Pragmata - 392 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 323 voti [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma - 254 voti [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 220 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 219 voti [NSW] Tokimeki Memorial: Forever with You Emotional - 212 voti [NSW] ToHeart - 196 voti [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 191 voti [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 154 voti [NS2] Mario Kart World - 145 voti [NSW] Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo - 143 voti [NSW] Capcom Fighting Collection 2 - 138 voti [PS5] Death Stranding 2: On the Beach - 133 voti [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 111 voti [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 106 voti [NSW] Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered - 101 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 90 voti [NSW] Super Robot Wars Y - 87 voti [PS4] Capcom Fighting Collection 2 - 85 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 80 voti [NS2] Donkey Kong Bananza - 74 voti [NSW] Inazuma Eleven Re - 71 voti [NS2] Kirby Air Riders - 69 voti [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 67 voti [PS5] Ghost of Yotei - 66 voti [NSW] Ushiro - 64 voti [NSW] Gradius Origins Collection - 61 voti [PS5] Elden Ring Nightreign - 60 voti

Come si può vedere, infatti, stavolta abbiamo dovuto riportare l'intera top 30 per individuare i primi prodotti per Nintendo Switch 2 in classifica: si tratta di Mario Kart World, che troviamo in dodicesima posizione; Donkey Kong Bananza, ventitreesimo; e Kirby Air Riders, venticinquesimo.

A occupare la vetta della classifica troviamo invece i soliti nomi: Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è primo, seguito da Leggende Pokémon: Z-A (che in questi mesi ha scalato tantissime posizioni) e dall'erede spirituale di Deep Down, ovverosia Pragmata, terzo.