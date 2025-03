PlayStation VR2: crolla di prezzo su Amazon Italia il visore per PS5 e PC

Come funziona PS VR2

PlayStation VR2 è un visore per la realtà aumentata che funziona unicamente con il supporto di una PS5 o un PC (serve un adattatore per usarlo con il computer, però). Serve per giocare a videogiochi ed esperienze in realtà aumentata.

Nella confezione trovate tutti i cavi necessari per il collegamento alla console e ovviamente anche i controller con funzionalità aptiche e grilletti adattivi. Sono le stesse funzioni che vengono proposte con il normale controller DualSense di PS5. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di PS VR2.