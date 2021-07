The Ascent: video analizza la versione Xbox Series X

Il canale YouTube di Xbox ha pubblicato un lungo video di The Ascent in cui viene analizzata la versione Xbox Series X del gioco. Stiamo parlando di un gioco di ruolo d'azione con visuale isometrica ambientato in un cupo futuro cyberpunk, esclusiva console Xbox.

Il filmato dura circa 15 minuti e offre una panoramica completa su The Ascent, di cui viene analizzato il mondo di gioco, il sistema di combattimento e il funzionamento di altre caratteristiche. Insomma, se siete tra quelli che aspettano con fervore l'arrivo del titolo di Neon Giant, non potete non guardarlo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Ascent uscirà il 29 luglio 2021 su PC, Xbox Series X e S e Xbox One. Sarà inoltre disponibile dal giorno di lancio per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Se volete saperne di più, leggete la nostra anteprima di The Ascent, dove abbiamo scritto:

La demo di The Ascent ci ha sorpreso positivamente. Lo shooter dei neon Giant sembra volersi distinguere dalla massa grazie a un sistema molto più elaborato e flessibile della media, e vantare meccaniche estremamente solide. Se gli sviluppatori dovessero riuscire a bilanciarne la cooperativa a dovere, potrebbe trattarsi di una notevole sorpresa. Vedremo.