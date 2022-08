Nintendo Switch, arriva Denuvo: annunciato un sistema di protezione anti-emulazione

In occasione della Gamescom 2022, Denuvo ha annunciato la "Nintendo Switch Emulator Protection", un nuovo sistema di protezione pensato per bloccare l'emulazione dei giochi per la console della grande N su PC.

Stando al comunicato ufficiale condiviso da Irdeto, l'obiettivo principale di questo sistema di protezione è quello di impedire l'emulazione dei giochi per Switch su PC, salvaguardando così le vendite dei titoli multipiattaforma al lancio. Denuvo assicura che la sua tecnologia di protezione per Nintendo Switch "si integra perfettamente nella toolchain di sviluppo senza alcun impatto sull'esperienza di gioco".

"Le console Nintendo soffrono da tempo di problemi di pirateria e Nintendo Switch non fa eccezione. Anche se un gioco è protetto dalla pirateria nella sua versione PC, la versione rilasciata su Switch può essere emulata dal day-one e giocata su PC, aggirando quindi le forti protezioni offerte per la versione PC. Questo può accadere con uno qualsiasi dei numerosi giochi disponibili su Switch", recita il comunicato stampa di Irdeto.

"Impedendo la pirateria su Switch e bloccando le emulazioni non autorizzate su PC, gli studi di sviluppo sono in grado di aumentare le proprie entrate durante la finestra di lancio del gioco, che è il periodo più importante per quanto riguarda la monetizzazione. La Nintendo Switch Emulator Protection assicurerà che chiunque desideri giocare al gioco debba acquistare una copia legittima."

Non è un segreto che esistono diversi emularatori facilmente reperibili in rete in grado di far girare gran parte del catalogo di Nintendo Switch su PC già al lancio, se non addirittura prima. Ad esempio, le ROM illegali di Leggende Pokémon Arceus sono iniziate a circolare settimane prima del lancio ufficiale.

La soluzione di Denuvo dovrebbe dunque impedire quantomeno l'emulazione nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione di un gioco, ovvero il periodo più proficuo per uno sviluppatore. La speranza è che, come promesso dall'azienda, questa tecnologia non influisca negativamente sulle prestazioni e l'esperienza di gioco su Nintendo Switch.