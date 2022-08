Hogwarts Legacy Collector's Edtion: video unboxing mostra i contenuti

Come promesso gli sviluppatori di Avalanche Studios oggi hanno pubblicato un video unboxing della Collector's Edition di Hogwarts Legacy, in modo da dare ai giocatori l'opportunità di ammirare i contenuti di questa ricca edizione da collezione prima dell'apertura dei preordini, fissata per domani, 25 agosto.

Hogwarts Legacy Collector's Edition sarà disponibile per PC al prezzo di 289,99€, mentre per PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S a €299,99. Come abbiamo visto nel filmato, include:

Gioco base

72 di accesso anticipato al gioco (dal 7 febbraio 2023)

Pacchetto Dark Arts con Dark Arts Cosmetic Set, un Thestral che i giocatori possono cavalcare e l'accesso alla Dark Arts Battle Arena

Cappello Dark Arts Garrison Hat

Base fisica in scala reale di un libro con una mappa di Hogwarts e la riproduzione di un'antica bacchetta magica fluttuante

Steelbook

Tunica Kelpie

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 febbraio 2023. I preordini delle varie edizioni saranno disponibili a partire dalla giornata di domani, giovedì 25 agosto 2022.

Oltre alla standard e Collector's Edition sarà disponibile anche la Deluxe Edition al prezzo di 69,99 euro per Nintendo Switch, 79,99 euro per PS4 e Xbox One e 84,99 euro per PS5 e Xbox Series X a €84,99. Questa comprende:

Gioco base

72 di accesso anticipato al gioco (dal 7 febbraio 2023)

Pacchetto Dark Arts con Dark Arts Cosmetic Set, un Thestral che i giocatori possono cavalcare e l'accesso alla Dark Arts Battle Arena.

Per chi preferisce il digitale invece c'è la Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition, che sarà disponibile per Nintendo Switch e PC a €69,99 e a €84,99 per tutte le altre piattaforme e comprende:

Gioco base

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Cappello Dark Arts Garrison Hat

Upgrade compreso da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S

Che ne pensate? Proverete ad accaparrarvi la Collector's Edition di Hogwarts Legacy o siete maggiormente propensi all'acquisto della versione standard? Fatecelo sapere nei commenti.