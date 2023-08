Il Ragazzo e l'Airone: data d'uscita in Italia per il nuovo film di Hayao Miyazaki

"A dieci anni dal capolavoro Si alza il vento, Miyazaki torna con un film che ha già conquistato il cuore del pubblico e della critica in Giappone, battendo tutti i record al box office dello Studio Ghibli". Proprio all'inizio dell'anno prossimo, 1 gennaio 2024 , potremo dunque vedere Il Ragazzo e l'Airone anche in Italia.

Lucky Red ha annunciato una data d'uscita in Italia per Il Ragazzo e l'Airone , il nuovo film di Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki , che arriverà nei cinema dalle nostre parti proprio a capodanno, l'1 gennaio 2024.

La strana storia de Il Ragazzo e l'Airone

Protagonista di una campagna marketing molto particolare in quanto praticamente assento, per scelta dello stesso Studio Ghibli che ha voluto mantenere il massimo segreto sul nuovo film fino alla sua uscita in Giappone, la pellicola è stata distribuita come The Boy and the Heron in lingua inglese e verrà mostrata al Toronto International Film Festival il 7 settembre e poi Festival di San Sebastián il 22, segnando la prima europea del film.



Si tratta di una storia fantastica basata sul libro How do You Live? di Genzaburō Yoshino, uscito nel 1937 e incentrato sulle avventure di un ragazzo che si ritrova ad esplorare uno strano mondo alternativo una volta entrato in una strana torre.

Finora, il film ha incassato 13,2 milioni di dollari in Giappone, dove è uscito il mese scorso, segnando il miglior debutto nella storia dello Studio Ghibli.