AMD annuncia ufficialmente le Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT

Le nuove schede grafiche AMD sono state protagoniste di molti leak e fughe di notizie nelle ultime settimane, molti dei quali anche parecchio credibili, ma fino a questo momento mancava l'ufficialità. Ufficialità che è finalmente arrivata grazie all'evento organizzato dall'azienda californiana durante la Gamescom 2023: AMD ha infatti annunciato le 2 GPU tanto attese e discusse, la Radeon RX 7700 XT e la Radeon RX 7800 XT e ha rivelato i primi dettagli concreti sull'FSR 3 compresi i primi giochi che lo supporteranno. Queste due schede video vanno a colmare il vuoto che finora era presente nella line-up di GPU di AMD, ovvero la fascia media sia in termini di prestazioni che di rapporto qualità-prezzo; non a caso l'annuncio di AMD si focalizza sul come le due ultime arrivate siano le schede perfette per giocare in 1440p andandosi ad affiancare all'entry level dedicata al 1080p RX 7600 e alle 2 GPU che rappresentano il top di gamma, le RX 7900 XT e 7900 XTX. Con le Radeon RX 7700 XT e 7800 XT i 60 FPS sono garantiti con tutti i giochi anche in 1440p Nei grafici diramati da AMD durante l'evento si nota l'evoluzione di queste schede video, e come lo sviluppo della tecnologia e dell'architettura abbia portato a risultati nettamente migliori nel tempo, lasciandosi alle spalle le prestazioni delle tanto apprezzate Radeon RX 5700 XT e NVIDIA GeForce RTX 2070 Super che, ad oggi, faticano non poco a garantire i 60 FPS in rastering con risoluzione 1440p.

AMD Radeon RX 7800 XT Le AMD Radeon RX 7800 XT e 7700 XT hanno 3 DisplayPort 2.1 e 1 HDMI La sorella maggiore AMD Radeon RX 7800 XT può contare su 60 compute units, una velocità di clock di 2124 MHz e di 2430 MHz in boost, 16 GB di memoria GDDR6 e un'interfaccia bus di 256 bit. La larghezza di banda raggiunge i 19.5 Gbps e troviamo 64 MB di Infinity Cache. Come previsto anche per la AMD Radeon RX 7700 XT, entrambe dispongono di DisplayPort 2.1 Future-Ready, un collegamento adatto a risoluzioni molto elevate senza limiti di frame rate, ad esempio quelli che troviamo sul Samsung Odyssey Neo G9 annunciato sempre qui alla Gamescom. Il confronto portato in esame da AMD per la Radeon RX 7800 XT è con la NVIDIA GeForce RTX 4070, un paragone basato sui medesimi settaggi, ovvero una risoluzione a 1440p con impostazioni al massimo e, solo per determinati giochi, con Ray Tracing attivo, anche se mancano dettagli più precisi sulle impostazioni adottate.

Prendendo in esame Call of Duty: Modern Warfare 2, la conta di FPS per la GPU di AMD è di circa 23% in più rispetto alla controparte. Il resto dei giochi testati, più o meno recenti, vede un incremento di FPS che varia dal 5% al 15% a favore della 7800 XT, un numero che potremo confermare solo una volta che avremo testato, in concreto, questa scheda video.

AMD Radeon RX 7700 XT La reference di AMD prevede 2 ventole per la dissipazione, ma ogni produttore è libero di adottare anche design a 3 ventole La AMD Radeon RX 7700 XT presenta le specifiche tecniche che ci si aspettava dopo le varie fughe di notizia confermandosi, ovviamente, come una GPU basata su architettura RDNA 3 con 54 compute units, un clock di 2170 MHz che può raggiungere i 2544 MHz in boost, 12 GB di memoria GDDR6 e un interfaccia bus di 192 bit. Inoltre, la larghezza di banda si attesta sui 18 Gbps con 48 MB di Infinity Cache. AMD ha inoltre presentato dei confronti diretti con l'attuale generazione di NVIDIA, che seppur ovviamente attendibili, mancano di dati rilevanti come la configurazione completa con cui sono stati estrapolati e una maggiore granularità delle impostazioni applicate in game. In attesa di poterle provare con mano e basandoci dai dati rilasciati, la Radeon RX 7700 XT è stata confrontata con la NVIDIA GeForce 4060 Ti versione 16 GB, uscendone come netta vincitrice in quasi tutti i titoli analizzati con impostazioni grafiche settate al massimo e risoluzione a 1440p. Ovviamente ci possiamo basare soltanto su questi benchmark ufficiali secondo cui titoli come Call of Duty: Modern Warfare 2, che segna un 31% in più di FPS rispetto alle prestazioni della GPU NVIDIA e Cyberpunk 2077 che gira con il 26% in più di frame sulla 7700 XT rispetto alla 4060 Ti, ma senza RT attivo, sono una valida cartina al tornasole della potenza bruta di questa nuova scheda capace di affacciarsi sul mercato con prestazioni in grado di competere con la rivale.