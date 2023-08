AMD: il FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) è finalmente realtà! Ecco tutti i dettagli

Ormai annunciato da tempo, se ne erano perse le tracce tanto da farci credere che questa tecnologia targata AMD fosse ancora in uno stato di sviluppo moderatamente primordiale e che non avrebbe visto la luce prima del prossimo anno. Fortunatamente così non è stato, e in questa notizia vi parleremo di ciò che sta per arrivare.

Dopo aver scoperto la novità che NVIDIA ha annunciato a sorpresa durante la Gamescom 2023, ovvero il DLSS 3.5 , non poteva mancare la risposta di AMD in quel di Colonia durante la kermesse della Gamescom. La società capitanata da Lisa Su ha portato sul palco moltissime novità, a partire dalle inevitabili schede video Radeon RX 7700 XT e 7800 XT per arrivare, finalmente, al tanto chiacchierato FidelityFX Super Resolution 3 , per gli amici FSR 3.

L'FSR 3 , esattamente come le versioni precedenti, sarà disponibile su qualsiasi scheda video, indipendentemente dal produttore, quindi non solo AMD, ma anche NVIDIA e Intel . La più grande novità di questa terza generazione è rappresentata dall' AMD Fluid Motion Frames , la risposta più concreta di AMD al Frame Generator di NVIDIA. Questa tecnologia crea totalmente da zero alcuni frame attingendo da quelli precedenti, aumentando così la conta degli FPS, come mostrato nelle immagini diramate da AMD che utilizzano come esempio Forspoken.

Prima di addentrarci nelle evoluzioni tecniche e tecnologiche dell'FSR 3, AMD ha ribadito il continuo supporto al FidelityFX Super Resolution, sia prima che seconda versione, per un catalogo di giochi che attualmente super la 300 unità. Ma dopo l'annuncio avvenuto ormai molto tempo fa è tempo per questa tecnologia di evolversi e per farlo AMD ha presentato alcune novità in grado di migliorare le prestazioni in gioco.

Come funziona l'FSR 3?

Per prima cosa, per poter attivare l'AMD Fluid Motion Frames è necessario che sia attivo l'Anti-Lag+, ulteriore tecnologia di AMD per limitare e cancellare il lag tra un frame e il successivo (esattamente sulla falsariga di NVIDIA Reflex), ancora più importante in questo caso dato che i frame vengono generati da zero, senza passare dal rendering; grazie ad esso gli FPS su Forspoken passano da 36 a 122 senza fenomeni di lag in modalità performance con Ray Tracing abilitato e risoluzione 4K, mantenendo il gioco fluido e rendendo impercettibile la transizione tra i frame reali e quelli generati.

Forspoken passa da 36 a 122 FPS con l'FSR 3 in modalità performance, risoluzione 4K e Ray Tracing attivo

Il funzionamento tecnico dell'AMD Fluid Motion Frames per creare i frame aggiuntivi si basa sul calcolo dei motion vector, ovvero il calcolo basato sulla distanza di movimento dei pixel nei frame precedenti, così da generare i successivi frame sulle indicazioni di posizionamento finora analizzate. Nel caso di NVIDIA questo processo è imputato al lavoro dell'intelligenza artificiale con i tensor core mentre per AMD saranno gli sviluppatori a dover implementare i motion vector così che la tecnologia possa intervenire in fase di creazione dei frame.

Utilizzando il Native Anti-Aliasing Mode incluso nell'FSR 3 si ottiene sia un aumento di qualità del rendering sia un guadagno di FPS

Altra tecnologia che si interfaccia con l'FSR 3 è il Native Anti-Aliasing Mode, che può essere paragonato in modo sommario al DLAA di NVIDIA; grazie a questo si ha un super sampling dall'immagine in risoluzione nativa, che rimanendo sempre in ambito Forspoken ma scendendo alla risoluzione di 1440p, permette di aumentare la conta degli FPS da 64 a 106 frame al secondo, senza che ci sia alcuna perdita di qualità, ma anzi un potenziamento dell'applicazione dell'anti-aliasing.