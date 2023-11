Final Fantasy 7 Rebirth, alcune caratteristiche del gameplay rivelate da Square Enix

Square Enix ha rivelato alcune delle caratteristiche del gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth, con particolare riferimento al sistema di combattimento e alle abilità speciali dei personaggi, che promettono anche stavolta di dar vita a scontri spettacolari.

Dopo i dettagli sui nuovi personaggi e i nuovi scenari di Final Fantasy 7 Rebirth, la casa giapponese ha pensato bene di fare una carrellata dei protagonisti e delle loro tecniche, fra cui le abilità sinergiche.

Red XIII, ad esempio, può sfruttare i suoi artigli per colpire i nemici e sferrare attacchi ad ampio raggio, eseguire colpi fulminei e lanciare magie dalla distanza, come il Raggio di Polvere di Stelle che evoca una sfera di luce esplosiva in grado di bruciare tutti gli avversari toccati dall'esplosione.

Aerith può invece spostarsi istantaneamente su qualsiasi sigillo creato, muovendosi con rapidità sul campo di battaglia e sfruttando le proprie capacità al meglio.