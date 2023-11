Star Wars: KOTOR 2, DLC per Nintendo Switch tagliato per volere di una compagnia terza

Come ricorderete, Star Wars: Knight of the Old Republic 2 per Nintendo Switch doveva ricevere un DLC gratuito che avrebbe completato il gioco, poi tagliato. Dopo mesi di silenzio e una class action intentata dai giocatori delusi, Aspyr Media ha spiegato che il DLC in questione è stato cancellato per l'opposizione di una compagnia terza, non ben definita.

A riportarlo è stata la testata Axios, con la dichiarazione che è arrivata proprio nell'ambito del processo in cui è coinvolta Aspyr Media, intentata da Malachi Mickelonis. La tesi dell'accusa è che Aspyr e l'editore Saber Interactive avrebbero ingannato volontariamente gli acquirenti, parlando di "qualità e caratteristiche che il gioco non possiede", per far crescere i ricavi dalla vendita dello stesso.

Inizialmente Aspyr aveva detto che avrebbe pubblicato un DLC di Star Wars: Knight of the Old Republic 2 con reintegrata la sezione del gioco tagliata al momento del lancio originale. Sarebbe stato basato su di una mod amatoriale per PC molto apprezzata. A giugno è arrivata la cancellazione, non motivata.