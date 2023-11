Apple Vision Pro e nuovi iPad OLED potrebbero avere un mese di uscita più definito

La data d'uscita non è ancora definita ed era stata annunciata come "inizio del 2024", ma secondo alcune informazioni ricevute da Gurman potrebbe trattarsi di marzo 2024 , in un periodo probabilmente vicino anche al lancio di nuovi modello di iPad Pro con schermo OLED che devono ancora essere presentati.

Svelato alla WWDC 2023 dopo anni di voci di corridoio, Apple Vision Pro rappresenta l'ingresso ufficiale della compagnia nell'ambito dei visori, in questo caso con un particolare misto tra VR e AR che lo rende particolarmente avanzato in termini tecnologici.

Un particolare sistema di vendita

Apple Vision Pro in azione

Il lancio di Apple Vision Pro sarà inizialmente limitato agli USA, ma verrà progressivamente allargato anche ad altri paesi, con un sistema di vendita per appuntamento molto particolare, studiato per fare in modo che gli acquirenti abbiano subito un'idea precisa del funzionamento del dispositivo e delle sue possibilità.

Questo, peraltro, rende piuttosto difficile la vendita per i rivenditori terzi, considerando che, almeno in un primo momento, è necessario organizzare tali sessioni nel momento in cui viene venuta una unità e la cosa risulta ovviamente più semplice in un Apple Store.

Il sistema operativo VisionOS è al momento in fase di testing e il progetto è renderlo perfettamente funzionante per l'inizio del 2024, in modo che abbia già tutte le funzionalità di base pronte per il lancio del dispositivo. Per conoscere meglio il dispositivo in questione, vi rimandiamo al nostro speciale su dettagli, informazioni, prezzo e altro.