The Last of Us 2 è stato analizzato su PS5 Pro da Digital Foundry, vediamo che miglioramenti ci sono

The Last of Us Parte II è ovviamente tra i giochi che otterranno un upgrade con l'arrivo di PS5 Pro per poter sfruttare, almeno parzialmente, le nuove possibilità offerte dalla console Sony in uscita a novembre, e questa nuova versione è stata analizzata da Digital Foundry nel nuovo video riportato qui sotto.

Essenzialmente, la versione aggiornata per PS5 Pro replica la vecchia modalità performance di PS5 standard, almeno per quanto riguarda i freddi dati: risoluzione e frame-rate presi come target sono infatti gli stessi, anche in questo caso ci troviamo di fronte a una risoluzione nativa di 1440p con upscale a 4K e 60 frame al secondo.

La cosa che cambia maggiormente, in questa nuova versione per PS5 Pro, è l'applicazione della PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ovvero il sistema di upscaling hardware elaborato da Sony, che a quanto pare è in grado di fare alquanto la differenza.