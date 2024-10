Metaphor: ReFantazio ha offerto ad Altus molta più libertà di sperimentare rispetto alla serie Persona

Come probabilmente già intuito il motivo è dato dal setting fantasy di Metaphor: ReFantazio rispetto a quello moderno e scolastico della serie Persona, con il secondo che per forza di cose è più rigido e impone determinati limiti sui temi, le ambientazioni e le idee che gli autori di Atlus hanno potuto sperimentare e implementare.

Katsura Hashino, il director di Metaphor: ReFantazio e di Persona 3, 4 e 5, ha dichiarato che il nuovo JRPG in uscita la prossima settimana ha offerto ad Atlus molta più libertà di sperimentare rispetto alla serie Persona, nonostante abbiano diversi elementi in comune.

Le parole di Hashino

"Se lo si confronta con l'ambientazione moderna della serie Persona, questa è piuttosto limitata o fissa in termini di luoghi e collocazione storica", ha detto Hashino in un'intervista con GamerBrave. "Si tratta di liceali dei giorni nostri e i problemi che affrontano sono quelli che ci si può aspettare di affrontare nel mondo reale, quindi Persona è un po' limitato in questo senso. Per questo motivo, questa volta con Metaphor: ReFantazio abbiamo creato un mondo completamente nuovo e abbiamo avuto molta libertà di esplorare varie cose".

Una città in Metaphor: ReFantazio

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Metaphor: ReFantazio sarà disponibile a partire dall'11 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC. Senza dubbio si tratta di uno dei giochi più promettenti di questo 2024 e non a caso è anche il titolo di ottobre più atteso sia dalla redazione che dai lettori di Multiplayer.it.