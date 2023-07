Assassin's Creed Mirage, l'inventario di Basim mostrato per la prima volta

Se avete visto il trailer su combattimenti e personalizzazione di Assassin's Creed Mirage , magari avete notato la schermata in questione per un istante, prima che venisse sostituita da altre immagini , ma eccola qui sotto se volete osservarla meglio.

L' inventario di Basim in Assassin's Creed Mirage è stato mostrato per la prima volta da Ubisoft, all'interno del video diario pubblicato oggi e dedicato appunto al protagonista del nuovo capitolo della celebre serie.

Sulla scia di Valhalla

Non sorprende scoprire che l'inventario del capitolo con protagonista Basim utilizzerà un'interfaccia del tutto simile a quella vista in Assassin's Creed Valhalla, di cui Mirage in origine era un DLC, sebbene le varie voci siano state modificate.

Vediamo infatti uno slot per il completo, uno per la relativa colorazione, uno per il costume, uno per il talismano e infine due dedicati alle armi che il personaggio potrà impugnare con entrambe le mani, in questo caso spada e pugnale.

Assassin's Creed Valhalla, l'inventario

Insomma, sembra una versione semplificata dell'inventario di Valhalla, che includeva voci separate per mantello, corpetto, stivali e bracciali, più tre differenti armi: un arco e due strumenti da impugnare, che fossero spada e scudo, due asce oppure oggetti più ingombranti.