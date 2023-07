Baldur's Gate 3 permetterà il respec della classe e il multiclassing

Con 12 classi e 46 sottoclassi , Baldur's Gate 3 offrirà l'imbarazzo della scelta ai giocatori e le combinazioni possibili saranno virtualmente infinite. A tal proposito Larian Studios ha ribadito che ogni scelta fatta per la progressione del nostro personaggio non sarà superficiale ma avrà un impatto nel gameplay e talvolta anche nei dialoghi. Multiclassing e Respec

Durante la livestream "Panel From Hell", Larian Studios ha svelato gli ultimi dettagli su Baldur's Gate 3 in vista del lancio che avverrà il prossimo 3 agosto su PC e successivamente il 6 settembre 2023 su PS5. Tra queste è stato confermata la possibilità di optare per il multiclassing e di eseguire il respec del nostro personaggio.

Multiclassing e Respec

Come accennato in apertura, gli sviluppatori hanno confermato il multiclassing, ovvero la possibilità di mixare due classi differenti per lo stesso personaggio in modo da ottenere combinazioni uniche.

D'altro canto con tutta questa libertà di scelta c'è il serio di fare un pastrocchio, ma per fortuna, per la prima volta nella storia della serie, Baldur's Gate 3 permetterà di eseguire il respec. Gli sviluppatori di Larian Studios hanno svelato infatti che nel gioco sarà possibile chiedere a un certo personaggio di resettare la classe, in modo da poter reinvestire i livelli ottenuti.

Il team ha spiegato che questa opzione è stata aggiunta sia per permettere ai giocatori di sperimentare con il multi-classing che per evitare che debbano ricominciare da capo il gioco nel caso non siano soddisfatti di come hanno costruito il proprio personaggio.

Durante la diretta "Panel From Hell" è stato presentato anche un nuovo trailer di Baldur's Gate 3 con scene d'amore e location inedite, mentre sulle pagine di Multiplayer.it abbiamo da poco pubblicato il nostro ultimo provato prima della recensione.