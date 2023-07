Baldur's Gate 3 includerà l'italiano al lancio, conferma Larian Studios

Manca ormai poco più di un mese al lancio di Baldur's Gate 3 su PC e in vista della pubblicazione Larian Studios ha ri-confermato che il gioco includerà la lingua italiana per i sottotitoli.

Questo dettaglio arriva dal lungo post per la community condiviso dallo studio su Steam:

"Con una sceneggiatura lunga circa 2.000.000 di parole, tradurre Baldur's Gate 3 non è stato un compito facile. Ma grazie a un incredibile team di oltre 200 persone, siamo orgogliosi di rivelare che Baldur's Gate 3 per PC sarà disponibile in 13 lingue sottotitolate: inglese, francese, tedesco, polacco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, spagnolo, spagnolo (America Latina), turco, portoghese-brasiliano, italiano e ucraino."

Per chi non lo sapesse, la versione di Baldur's Gate 3 disponibile in Early Access non include i sottotitoli nella nostra lingua. A settembre del 2020 lo studio aveva annunciato che l'italiano sarebbe stato aggiunto solo al lancio della versione 1.0. Da allora però sono passati quasi tre anni, un'eternità in ambito videoludico, e tutt'ora la pagina Steam non menziona l'idioma del Bel Paese tra quelli supportati, quindi questa riconferma farà sicuramente dormire sonni tranquilli ai giocatori nostrani.