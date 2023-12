AMD Ryzen 8000 Hawk Point: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove APU

Durante l'evento AMD "Advanced AI" il colosso americano ha finalmente annunciato le tanto rumoreggiate APU ed ha presentato la nuova linea Ryzen 8000, finora conosciuta con il nome in codice Hawk Point. Questa gamma è in tutto e per tutto l'evoluzione dell'attuale famiglia APU Ryzen 7000 Phoenix Point che è approdata sul mercato all'inizio di quest'anno. Questi processori andranno ad ampliare la gamma di chip presenti in commercio targati AMD e diverranno presto disponibili, nel primo trimestre del 2024 per la precisione, nei dispositivi dei principali brand partner come Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Razer. Ovviamente le APU appena annunciate arriveranno principalmente su laptop e tablet, o eventualmente su PC handheld futuri considerato che l'attuale Phoenix Point è alla base degli Z1 montati in ROG Ally e Legion Go.

Caratteristiche principali Tutta la famiglia delle nuove APU AMD Le AMD APU Ryzen 8000 dispongono dell'ormai più che nota architettura Zen 4 e sono equipaggiate con grafica RDNA 3. In questa linea troveremo tre gamme diverse, chip suddivisi in fascia alta, media e bassa, varianti in grado di soddisfare ogni configurazione di performance e di soglia di prezzo. Partendo dalla fascia alta si ha la APU Ryzen 8x45HS, il top di gamma in grado di raggiungere velocità di clock più elevate, mentre nella fascia media troviamo invece le SKU Ryzen 8x40HS più equilibrate nelle performance, e infine abbiamo le APU Ryzen 8x40U che sono chip entry-level progettati per tutte quelle piattaforme ottimizzate dal punto di vista energetico.

AMD Ryzen 8x45HS e AMD Ryzen 8x40HS Un confronto tra l'attuale e la prossima generazione di APU AMD All'interno di questa famiglia vi sono ben 9 SKU Ryzen 8000 di cui le più prestanti sono Ryzen 9 8945HS, Ryzen 7 8845HS e Ryzen 5 8645HS e si basano su specifiche molto simili alle attuali APU della serie 7000HS, con un massimo di 8/6 core, iGPU 780M/760M, velocità di clock fino a 5,2 GHz, 16 MB di cache L3 in totale e TDP che varia dai 35 ai 54 Watt. La famiglia delle AMD Ryzen 8x40HS è meno numerosa ed è rappresentata da solo due modelli, ovvero Ryzen 7 8840HS e Ryzen 5 8640HS progettati per rientrare in un range di consumi bassi che oscillano tra i 20 e i 30 Watt. La prima è dotata di 8 core, 16 thread, 16 MB di cache, una GPU integrata Radeon 780M e velocità di clock fino a 5,1 GHz mentre l'APU Ryzen 5 8640HS è dotata di 6 core, 12 thread, 16 MB di cache L3, GPU Radeon 760M e clock fino a 4,9 GHz.

AMD Ryzen 8X40U Durante l'evento Advancing AI AMD ha presentato il presente e il futuro delle proprie APU In questa categoria troviamo un'evoluzione delle attuali SKU Ryzen 7x40U e sono quattro i modelli che ne fanno parte: Ryzen 7 8840U, Ryzen 5 8640U, Ryzen 5 8540U e Ryzen 3 8440U. Le ultime due non presentano una NPU (Neural Processing Unit, o meglio detto acceleratore basato sull'intelligenza artificiale) dato che si basano sul die ibrido più piccolo di tutta la gamma con un mix di core Zen 4 e Zen 4C e sono dotate di iGPU Radeon 740M che contengono 4 unità di calcolo e si attestano su un range che va dai 15 ai 30 W di consumo. AMD ha precisato come l'utilizzo di core più piccoli come lo Zen 4C sia un vantaggio in quanto la dimensione ridotta dei die comporta una maggiore efficienza energetica e lascia aperta la porta per potenziali futuri aumenti del numero di core nel segmento premium.

Un futuro all'insegna dell'IA AMD sta investendo fortemente nell'integrazione dell'intelligenza artificiale AMD presenta questa linea come una gamma ideata per interagire in modo diretto e funzionale con l'intelligenza artificiale che si è sempre di più integrata all'interno dell'ecosistema PC. Le voci che sono nate attorno alla prossima versione di Windows 12 sembrano affermare che il nuovo sistema operativo richiederà dei requisiti piuttosto esigenti in termini di TOPS (unità di misura per operazioni al secondo), così da poter garantire prestazioni eccezionali. La società americana si è dunque portata avanti e ha aggiornato le NPU in modo da offrire già da adesso fino a 16 TOPS di calcolo AI per le sopracitate SKU, quantificabile in un aumento delle prestazioni del 60%, che subisce una maggiorazione del 40% con l'utilizzo di Llama 2 e Visionb Models. Le novità di AMD però non sono tutte finite e si presume che al CES 2024 che andrà in scena i primi giorni di gennaio prossimo, sarà presentata anche un'altra importante generazione di APU per notebook.