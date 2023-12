Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 13 dicembre offre Dragon Ball Z Kakarot e Naruto x Boruto

Precisiamo come al solito che le offerte del Calendario dell'Avvento cambiano ogni giorno, proponendo nuovi giochi in sconto fino al 25 dicembre. Di conseguenza se siete interessati a uno o più dei titoli di seguito, vi suggeriamo di affrettarvi dato che saranno in promozione solo fino alla mezzanotte di oggi . A questo link trovate tutte le offerte attive.

Nuovo giorno, nuove offerte con il Calendario dell'Avvento di GameStop . Oggi, 13 dicembre , troviamo in promozione tanti giochi tratti da anime e manga di successo, come Dragon Ball Z: Kakarot e Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storms Connections.

Sconti su giochi tratti da anime e non solo

Come detto in apertura, molte delle promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop del 13 dicembre sono dedicate a giochi basati su anime e manga di grande successo.

Ad esempio, Dragon Ball Z: Kakarot è in promozione all'invitante prezzo di 16,98 euro su PS5, PS4, Xbox Series X|S e One, contro i 30 euro standard. Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storms Connections, invece, è in promozione a 50,98 euro, con uno sconto di circa 10 euro.

Non è finita qui, perché anche Captain Tsubasa: Rise of New Champions è disponibile scontato al prezzo di 9,98 euro, mentre One Piece: Pirate Warriors 4 viene proposto a 14,98 euro.

Se anime e manga non fanno al caso vostro, segnaliamo che Dark Souls Trilogy, la raccolta che include i tre giochi della serie con espansioni incluse, è disponibile a 24,98 euro, con un goloso sconto di circa 25 euro. Gli amanti dei giochi di corse possono aggiungere alla propria collezione GRID Legends alla modifica cifra di 9,98 euro.

Infine, tra le promozioni odierne troviamo gli headset economici Turtle Beach Recon 70 e Force Recon 70 in vari stili e temi a 19,98 euro, con un piccolo risparmio rispetto al prezzo originale.